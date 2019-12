„Keine Almosen, aber Hilfe zur Selbsthilfe“

Not kann mitten unter uns sein. Nicht nur in Entwicklungsländern oder Kriegsgebieten leben Menschen in Armut. Auch viele Burgenländer kennen leider die Angst vor Obdachlosigkeit oder Hunger. „Die Armut ändert ihr Gesicht. Aber sie nimmt zu“, sagt Edith Pinter. „Sie verlagert sich immer weiter in den Mittelstand.“

Die Direktorin der Caritas im Burgenland hat täglich mit Schicksalen, wie etwa jenem von Frau Resi, 81, zu tun. Nach dem Tod ihres Ehemannes stand die Pensionistin, die sich aufopfernd um ihr behindertes Kind kümmerte, am Rande des Abgrunds. Nach einem Krankenhausaufenthalt wegen ihres schwachen Herzens waren Gas und Strom abgeschaltet. Frierend saß sie in ihrer dunklen Wohnung. Die Caritas konnte helfen. Heute leben Mutter und Sohn betreut in Heimen.