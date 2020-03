Jazz-Professor spielt für die Dancing Stars

Ein weitgehend auf das Burgenland beschränktes Projekt war in den 1990er-Jahren „ Humphrey Bogatsch & die Funkberater“ mit dem mittlerweile verstorbenen Christian Pogats. „Eine wichtige Zeit für mich. Wir hatten Gaststars wie Willi Resetarits, Andy Baum oder Gunkl, die mit uns aufgetreten sind“, erzählt Gradwohl.

Aktuell bereitet der umtriebige Musikprofessor gerade eine Konzerttour mit seiner „ Gerald Gradwohl Group“ vor. Los geht es am 3. Juni mit einem Auftritt im Dachbodentheater Bruck an der Mur. Weitere Termine sind: am 4. Juni im Wiener „Reigen“, am 5. Juni im Lokal „Sub“ in Wiener Neustadt und am 6. Juni in der Bluesgarage in Frauental.