Gernot Gasser: Offizier mit Leib und Seele

Gernot Gassers Berufsentscheidung fiel knapp vor der Matura. „Ich habe eine katholische Privatschule in Wien besucht und dort hielt in der 8. Klasse ein Offizier einen Vortrag, der mir sehr imponiert hat“, erinnert sich der burgenländische Militärkommandant an die erste von mehreren richtigen Entscheidungen in seinem Leben, wie er sagt. „Ich hatte damals drei Optionen: Jurist, Politiker, oder Offizier. Die Wahl war gut“, sagt er lachend: „Es gab einige Momente, in denen mein Leben völlig anders verlaufen hätte können. Rückblickend habe ich das Richtige getan und war dabei von einem Heer an Schutzengerln behütet. Ich fühle mich wirklich als Glückskind.“