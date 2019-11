Eva Marold: „Rückkehr ins Burgenland ist fix geplant“

Das Schreiben ist für Eva Maria Marold eine größere Herausforderung als das Singen. „Es geht langsam voran, aber es macht Spaß“, erzählt sie schmunzelnd von der Arbeit an ihrem neuen Kabarettprogramm. „Vielseitig desintereressiert“ feiert im Februar 2020 Premiere. „Ich bin ja eigentlich Sängerin und durch viele glückliche Zufälle in die Kabarettszene gerutscht“, sagt sie.

Dabei schien es zunächst überhaupt in eine ganz andere Richtung zu gehen. Denn nach der Matura am Theresianum Eisenstadt wurde die begeisterte Sängerin bei ihrer ersten Aufnahmeprüfung am Konservatorium der Stadt Wien nicht angenommen. Also Plan B. Vier Jahre Englisch und Italienisch an der Universität Wien.