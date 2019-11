Eisenstädterin im Einsatz für Kinder in Not

Neben ihrem humanitären Engagement übernahm Agnes Ottrubay ab 1997 die kaufmännische Leitung eines kleinen Weingutes in der Nähe von Budapest. „Das Weingut spielt auch heute noch eine wichtige Rolle in meinem Leben, aber ich nehme an der operativen Arbeit nicht mehr teil“, berichtet sie. Nach 40 Jahren in Budapest sei ihr der Umzug im Jahr 2001 in ein neues Land mit einer fremden Sprache anfangs schwer gefallen, räumt sie ein. „Die Leute in Eisenstadt haben uns aber sehr herzlich empfangen.“