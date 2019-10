Burgenland: Rotkreuz-Virus hat Quereinsteigerin infiziert

In ihren rund 20 Jahren beim Roten Kreuz habe sie eine „starke Professionalisierung“ miterlebt. Die Ausbildung der Mitarbeiter sei intensiver geworden. Mittlerweile erfolgt beispielsweise die Alarmierung der Ersthelfer – sogenannter First Responder – per eigens entwickelter Handy-App, die automatisch erkennt, welche Kräfte in unmittelbarer Nähe des Notfalls verfügbar sind. Im Rettungsdienst werde zur Zeit auf Tablets umgestellt. Und auch Maschinen, die die Wiederbelebung von Patienten übernehmen können, seien bereits in der Testphase.