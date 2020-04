„Bald werden die meisten wieder so viel kaufen wie vorher“

Eigentlich war es zu Beginn der Corona-Krise nur als Gag gedacht. Kabarettist und Musiker Harald Pomper postete am 3. März in den sozialen Medien Facebook und Instagram ein Foto, auf dem er einen Kaffeefilter als Schutzmaske verwendete und mit dem Satz „I will survive“ versah. Bei der Vorpremiere seines neuen Programms „Das wird man wohl noch sagen dürfen“ am 5. März in Bad Vöslau (NÖ) machte er dann auch eine kleine Nummer daraus, die er vor wenigen Tagen nun auf YouTube veröffentlichte.