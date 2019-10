Alois Kögls „märchenhafte Karriere“ im zweiten Anlauf

Als Büroleiter übernahm er bald die Organisation von Landesbewerben und anderen Großveranstaltungen. Und folgte im Jahr 2009 schließlich Manfred Seidl als Landeskommandant nach.

Große Veränderungen hat Kögl in den letzten Jahrzehnten im Bereich der Jugendfeuerwehr bemerkt. „Als ich angefangen habe, sind wir einfach bei den Großen mitgelaufen und haben alles nachgemacht – nur ein bissl langsamer und ungeschickter“, sagt er. Heute seien in 210 Feuerwehren bereits fixe Jugend-Betreuer am Werk. Mit über 1.800 Jugendlichen habe man einen Rekordwert erreicht – was auch am Paradigmenwechsel liege, mittlerweile auch Mädchen aufzunehmen.

„Bei der Jugendausbildung gab es Spielraum, da konnte man etwas bewegen und entwickeln“, erinnert sich der Landeskommandant, der aber auch bedauert: „Leider geht ein Teil der jungen Mitglieder wieder verloren, wenn Schule, Job oder Familie mehr Zeit erfordern.“ Wer einmal mit dem „Feuerwehrvirus“ infiziert sei, der komme in einer späteren Lebensphase jedoch oft wieder zurück, hat Kögl beobachtet.

In der Jugendausbildung sehe er auch eine soziale Komponente, betont er. „Wenn Kinder mit 10 Jahren zu uns kommen und Kameradschaft und Teamwork als Alternative zu Handy oder Computerspielen kennenlernen, dann wird das auch von Eltern oft sehr geschätzt.“

Bei Wettkämpfen hole man sich Motivation, erweitere aber auch den Horizont, sagt Kögl. „Es war zum Beispiel bei einem internationalen Bewerb, als wir in meiner Anfangszeit bei der Feuerwehr bemerkt haben, wie viele Frauen in anderen Ländern schon in den Mannschaften vertreten waren“, erinnert er sich. Dies habe auch ein Umdenken hierzulande eingeleitet. 1994 mündete dieses Umdenken in ein neues Feuerwehrgesetz, das die Aufnahme weiblicher Mitglieder ermöglichte. Fast 1.600 sind es aktuell, davon mehr als 1.000 aktive.