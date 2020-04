Auktion: Kunst braucht ein Dach

Sommerakademie

Auch für die Sommerakademie ist Werkovits optimistisch. „Die Leute sehnen sich in dieser Zeit total nach Freiheit, Kultur und Natur und genau das bieten wir an. Sie sind ausgehungert nach dem Einsperren“, sagt Werkovits. Zahlreiche Kursleiter bieten bei der Sommerakademie unterschiedliche Workshops an. In Kleingruppen wird gearbeitet, „es wird sehr aufs Wesentliche reduziert“.

Generell sei das archaische Leben im Künstlerdorf seit jeher der Quell der schöpferischen Kraft der Besucher. „Das geht natürlich am besten, wenn es möglichst wenig Ablenkung gibt“, sagt Werkovits.