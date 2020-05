Aufregung in Neuer Mittelschule Rudersdorf

Willkür orten einige Eltern an der Neuen Mittelschule Rudersdorf. Nicht gegen ihre Kinder im Klassenzimmer, sondern bei der Wahl des künftigen Schulleiters. Der derzeitige Direktor befindet sich seit Schulbeginn im September im Krankenstand, er war für den KURIER nicht erreichbar. Nun wurde angeblich vom Landesschulrat über alle Köpfe hinweg ein neuer provisorischer Leiter bestimmt.

Zwischenzeitlich hatte Manfred Weinhofer, der an der Schule unterrichtet, die Leitung der NMS übernommen. Doch mit 1. Dezember soll ein neuer Direktor an die Schule kommen. „Es ist eine Ho-Ruck Aktion und offiziell wurde niemand informiert“, erklärt die Mutter einer ehemaligen Schülerin.

Neuer Schulleiter werde Gerd Kirschner, der beim damaligen Hearing um den Chefposten in Rudersdorf gegen den mittlerweile erkrankten Direktor den Kürzeren gezogen hatte. Derzeit unterrichtet Kirschner mit einer vollen Lehrverpflichtung an der Hauptschule Jennersdorf. „Nächste Woche wird erst entschieden“, sagt Kirschner, der seinen Namen lieber gar nicht in der Zeitung lesen würde.

Laut der Jennersdorfer Bezirksschulinspektorin Gerlinde Potetz werde Kirschner mit der Leitung der NMS Rudersdorf betraut, sie habe die Entscheidung „dienstlich angeordnet bekommen“.