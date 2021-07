Auflösung von Feuerwehren droht

Die Sicherheit sieht Kögl durch mögliche weitere Fusionen nicht gefährdet. Was sich verändern wird, das sei die Struktur der Dorfkultur. "Die Veranstaltungen der Feuerwehren kurbeln ja nicht nur das gesellschaftliche Leben an. Sie hat ja auch eine wirtschaftliche Bedeutung", sagt Kögl.

Während es bei der Feuerwehr so viele Jugendliche gibt wie noch nie zuvor, kämpft man auf der anderen Seite mancherorts mit der Besetzung der Führungsspitze.

Auch Oberpullendorfs Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Reidl weiß um das Problem Bescheid. "Wir haben im Burgenland zwar einerseits genug Freiwillige, doch an der Spitze wird’s immer enger." Grund dafür sei, dass das Engagement eines Kommandanten "immer näher an einen 40-Stunden-Job rückt". Neben den Einsätzen sind Schulungen und administrative Aufgaben zu erledigen. Neue Vorschriften und die Einführung der Registrierkasse würden den Freiwilligen ihren Einsatz erschweren. Zudem komme der Druck am Arbeitsplatz und das Unverständnis von so manchen Chefs. "Im Bezirk wurde ein Feuerwehrmann-Kommandant von seinem Arbeitgeber gekündigt. Er musste oft zu Einsätzen fahren."