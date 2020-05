Aufgeheizte Stimmung rund ums heiße Wasser

WiBAG-Direktor Franz Kast kann die Aufregung nicht verstehen. „Wir haben in der Therme seit Juli 40 Prozent Plus an Tagesgästen, in den Partnerbetrieben kamen 13 Prozent mehr Gäste.“ Das Hotel Sonnenpark habe vor der Sanierung eine Auslastung von 92 Prozent gehabt, jetzt seien es 96 Prozent. „Wir können den anderen also nicht so viele Gäste weggenommen haben“, so Kast. Es hätten nur jene Hotels ein Minus, die sich nicht auf Kinder spezialisiert hätten. „Der Thermenmarkt ist um 1,7 Prozent geschrumpft. Da hilft es nur, sich schärfer zu positionieren. Das haben wir gemacht.“

Außerdem betont Kast, dass die WiBAG „vom Land keinen Cent bekommen“ habe. „Wir sind freie Unternehmer. Wir wollen nicht, dass das Land einen Cent bezahlen muss. Es wäre nur dann eine Wettbewerbsverzerrung, wenn wir die Wünsche der Unternehmer erfüllen. Dann hätten wir weniger Erfolg und das Land müsste uns helfen.“ Ob das Hotel Vital Residenz in Betrieb gehe, wird im Juni entschieden.