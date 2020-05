Aufbegehren gegen GIP-Pläne

Eine Liste mit rund tausend Unterschriften brachte am Montag ein überparteiliches Personenkomitee in die Gemeinde Großpetersdorf. Grund für das Aufbegehren ist der Plan, das Hotel GIP in ein Pflegeheim umzufunktionieren ( der KURIER berichtete).

Bürgermeister Winfried Kasper, SPÖ, nahm die Liste entgegen: „Wir werden jetzt prüfen, wie viele Unterschriften gesammelt wurden.“ Der Umbau des GIP in ein Altenwohnheim wurde im Gemeinderat beschlossen. „Ein paar Leuten scheint es halt nicht gepasst zu haben“, sagt Kasper und ortet auch politische Hintergründe.

Das streitet Ernst Krammer, Sprecher des Bürgerkomitees, ab. „Wir haben durch die Bank Unterschriften bekommen, sogar von den roten Pensionisten“, erklärt er im KURIER-Gespräch. Das Projekt im GIP sei wirtschaftlich nicht tragbar und sei auch für die zukünftigen Bewohner eine Zumutung, da es ein Stockhaus ist. „Wir waren überrascht, so ein Echo zu bekommen, es sind immerhin 25 Prozent der Wahlberechtigten“, erklärt Krammer, der selbst parteilos ist.

Der ÖVP spielt die Unterschriftenaktion in die Hand. „Es ist ein Zeichen der Bevölkerung, dass sie zu wenig in die Entscheidung eingebunden wurde“, sagt VP-Ortsparteiobmann Stefan Zlatarits. Betonte doch die ÖVP immer wieder, dass andere Standorte in Betracht gezogen gezogen werden sollten. Ein Neubau wäre aus Sicht der ÖVP kostengünstiger und besser.