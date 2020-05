Aufbau mit burgenländischer Hilfe

Am Dienstag wurde der Opfer der Katastrophe gedacht. Vertreter des offiziellen Ungarn waren vor Ort, ebenso wie der burgenländische Unternehmer Michael Leier. Er besitzt ein Ziegelwerk in Devecser und hat als einer der ersten geholfen. "Unser Radlader war noch vor der Feuerwehr im Einsatz und hat Menschenleben gerettet", sagt Leier im KURIER-Gespräch. Der Unternehmer hat rund 35.000 Kubikmeter Baumaterialien, Maschinen und Lebensmittel zur Verfügung gestellt, in Summe mehrere hunderttausend Euro. Mit seiner Hilfe wurde ein ganzer Ortsteil aus dem Boden gestampft. 87 Häuser stehen nun in der Nähe seiner Ziegelfabrik. Tibor Fekete und seine Familie sind bereits eingezogen. "Es ist alles so schnell gegangen", sagt er. Bezahlen musste er nichts dafür - das Geld kommt aus einem Hilfsfonds und von Spendern.



Für Michael Leier war die Hilfe selbstverständlich: "Wir sind seit zwölf Jahren in Devecser und auch viele Mitarbeiter von uns waren betroffen." Viel Hilfe kam auch vom Land Burgenland. Stefan Wagner, Leiter des Katastrophenschutzes, war mehrere Male vor Ort und brachte Lebensmittel, Schutzmasken und andere Hilfsgüter im Wert von mehreren hunderttausend Euro.