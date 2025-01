Auf gefrorenem Stausee: Geknackter Tresor im Südburgenland aufgetaucht

Am Neujahrstag ist auf der Eisfläche des Stausees Rauchwart (Bezirk Güssing) ein aufgebrochener Möbeltresor entdeckt worden.

Einbruch bei Beherbergungsbetrieb

Dieser dürfte in der Silvesternacht bei einem Einbruch in einen Beherbergungsbetrieb im Bezirk Güssing gestohlen worden sein, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag.