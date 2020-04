Auch Schlepper haben Angst vor dem Coronavirus

Dies liege einerseits an der Schließung der Grenzen entlang der „Balkanroute“ und an den verschärften Kontrollen. „Andererseits haben die Schlepper jetzt das Problem der Eigengefährdung durch Ansteckung“, weiß Gasser, der sich jedoch sicher ist: „Der Wille der Menschen, nach Europa zu kommen, ist ungebrochen. Die Zahlen werden wieder ansteigen, sobald die Sicherheitsmaßnahmen reduziert werden.“

Denn der Trend geht nach oben. Schon von 2018 auf 2019 war die Zahl der Aufgriffe von 434 auf 1.350 gestiegen. Nur mehr 12 von zuvor 65 Grenzübergängen sind aktuell geöffnet. Das Heer kontrolliert auch die geschlossenen. „Und es geht derzeit nicht nur um illegale Einreise, sondern jetzt auch um illegale Ausreise“, betont der Militärkommandant. So beobachte man Ausweichversuche in Zusammenhang mit dem Korridor in Nickelsdorf. „Manche wollen andere Grenzübergänge nutzen, die aber schon geschlossen sind. Einige Wagemutige versuchen, über den Acker auszuweichen, andere sind zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs.“

Lkw-Kontrollen und Fiebermessen

Von den insgesamt rund 2.200 Soldaten im Assistenzeinsatz ist ein Viertel an der burgenländischen Grenze stationiert. Im Mai würde der Einsatz auslaufen, eine Verlängerung ist aber so gut wie sicher. Die eingesetzten vier Kompanien kommen aus dem Burgenland und aus Niederösterreich. Sie unterstützen die Landespolizeidirektion Burgenland bei Grenzkontrollen, bei der Abfertigung von Lkw und der Kontrolle von Zügen. Derzeit kommen dazu sicherheitspolizeiliche Aufgaben wie Fiebermessungen.