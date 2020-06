Asylheime im Burgenland: Schimmel, Würmer und Ungeziefer

Die Wohnbedingungen in etlichen Quartieren der Grundversorgung waren nicht akzeptabel“. So lautet einer der Kritikpunkte im aktuellen Bericht der Jahre 2011/2012 der Volksanwaltschaft, der am Montag der Burgenländischen Landesregierung übermittelt wurde. Nach „zahlreichen Beschwerden“ habe die Volksanwaltschaft ein Prüfungsverfahren eingeleitet. Die dabei festgestellten Missstände hätten u.a. „den allgemein verwahrlosten Zustand der Unterkünfte“ betroffen. In dem Bericht ist die Rede von „starkem Schimmelbefall und Ungezieferplage“. Auch sollen im Essen Würmer gefunden worden sein. Ein desolates Flüchtlingsheim in Sieggraben musste im Vorjahr geschlossen werden ( der KURIER berichtete). Kritisiert werden in dem Bericht auch „fehlende Integrationsmaßnahmen sowie die nach Auffassung der Volksanwaltschaft rechtswidrige Einstellung von Leistungen der Grundversorgung.“

Vom Büro des zuständigen Landesrates Peter Rezar ( SPÖ)heißt es, das Land habe reagiert, Ende des vergangenen Jahres sei die Grundversorgungsstelle personell und organisatorisch umstrukturiert worden. Der Bereich der Leistungszuerkennungen bzw. -einstellungen werde ausschließlich per Bescheid erledigt.