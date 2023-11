Michael Schmidt: Auf den Spuren von Kepler, Galilei und Newton

Am Jennersdorfer Tafelberg thront ein imposantes Stück aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Das 2,7 Meter hohe Gebäude ist das Observatorium von Michael Schmidt. Vor zehn Jahren trat es in Einzelteilen den weiten Weg aus England bis ins Südburgenland an. Darin sitzt der passionierte Hobby-Fotograf in klaren Nächten und versucht, die besten Aufnahmen aus dem All zu bekommen. Das kann zum Teil ganz schön lange dauern.

