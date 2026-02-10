Asbest-Alarm: Greenpeace fordert sofortige Veröffentlichung der Messdaten

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordert vom Land Burgenland, die Ergebnisse der Luftmessungen der landeseigenen Asbest-Taskforce zu veröffentlichen. „Die Geheimniskrämerei muss endlich aufhören“, wird Greenpeace-Umweltchemiker Herwig Schuster am Dienstag in einer Aussendung zitiert. Neben den Messergebnissen will er Details zu den Standorten und Messbedingungen - ansonsten „können die bisher kommunizierten Auswertungen nicht unabhängig überprüft werden“.

In der Vorwoche hatte die Taskforce nach ersten Messungen vorläufige Entwarnung gegeben: „Die ersten Auswertungen weisen keine Auffälligkeiten auf“, schloss Umweltmediziner Hanns Moshammer eine akute Gesundheitsgefährdung aus: „Es braucht niemand Angst zu haben“. Gemessen hatte die Taskorce an den neun Standorten im Bezirk Oberwart, wo Greenpeace im Jänner über 50 Prozent Asbestgehalt im Gestein festgestellt hatte.

Mit einer Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) will die Umweltschutzorganisation die Herausgabe der Daten erreichen. Das Land habe zwar volle Transparenz angekündigt, aber bisher nichts geliefert, kritisiert Greenpeace. Bei der Vorstellung der Taskforce Ende Jänner hatte die für Umweltschutz zuständige LH-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner von den Grünen versichert, die Ergebnisse der Messungen würden auf der Website des Landes (burgenland.at) veröffentlicht werden.