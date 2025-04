Artenjagd mit dem Handy – der Neusiedler See macht bei globaler Challenge mit

Von 25. bis 28. April wird der Neusiedler See zum Hotspot der globalen Biodiversitätsforschung . Zum fünften Mal beteiligt sich die Region an der City Nature Challenge – einem weltweiten Wettbewerb zur Erfassung der Artenvielfalt.

Wer mitmachen will, braucht nicht mehr als ein Smartphone oder eine Kamera: Beobachtungen von Tieren , Pflanzen oder Pilzen werden über die App iNaturalist hochgeladen und automatisch der Challenge zugeordnet.

Das Projektgebiet umfasst große Teile der Region Neusiedler See – Seewinkel , darunter den Nationalpark , viele Seegemeinden und sogar grenzüberschreitende Flächen im ungarischen Südhanság .

Im vergangenen Jahr haben über 150 Naturbegeisterte aus der Region mitgemacht. Mehr als 4.000 Beobachtungen wurden dokumentiert – darunter rund 1.200 verschiedene Arten . Der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel spricht von einem „ wertvollen Beitrag zur Biodiversitätsforschung “ und lädt auch heuer wieder zur Teilnahme ein.

Für Einsteigerinnen und Familien werden im Aktionszeitraum kostenlose Exkursionen mit Rangerinnen angeboten. Die geführten Touren führen durch die reichhaltige Natur des Seewinkels und können über die Website des Nationalparks gebucht werden.

Weltweite Bewegung – starke Beteiligung aus dem Burgenland

Was 2016 in San Francisco begann, hat sich längst zur weltweiten Bewegung entwickelt: 2025 nehmen über 500 Städte und Regionen an der City Nature Challenge teil – darunter 14 aus Österreich, von Vorarlberg bis ins Burgenland.