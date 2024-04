Architekturwettbewerb für Krankenhaus Gols soll im Juni starten

Für das neue Krankenhaus in Gols (Bezirk Neusiedl am See) soll im Juni ein Architekturwettbewerb beginnen.

Bis Mitte 2025 soll der Sieger feststehen, dessen vorgeschlagenes Projekt die Grundlage für die Detailplanung bildet, teilte die Gesundheit Burgenland am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Lenkungsausschuss unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ), der bereits für den Neubau der Klinik Oberwart zuständig war, wird auch den Bau in Gols begleiten.

Das Mandat des Lenkungsausschusses wurde in einer ersten Sitzung am Mittwoch auf das Projekt in Gols erweitert. Damit gehe man "jetzt schrittweise in die konkrete Umsetzung", betonte Doskozil. Zuständig ist der Ausschuss auch für die Nachnutzung des Standortes der Klinik Kittsee, die durch das Spital in Gols ersetzt wird. Ein Konzept soll spätestens bis zum Baustart fixiert werden, hieß es.

In Gols strebt die Gesundheit Burgenland eine "naturnahe ökologische Bauweise" an. Der Antrag auf Errichtung der Klinik an das Land ist derzeit in Vorbereitung.