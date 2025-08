Arbeitsmarkt dominiert von Lehrstellenmangel und Jugendarbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen im Burgenland ist im Juli 2025 leicht gestiegen. Laut aktuellen Zahlen des AMS Burgenland waren zum Monatsende 7.686 Personen arbeitslos gemeldet , zusätzlich befanden sich 1.620 Personen in Schulungen . Damit waren insgesamt 9.306 Personen ohne Beschäftigung – ein Plus von 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Dem gegenüber stehen erfreuliche Entwicklungen im Tourismus (-4,7 %) , bei den Arbeitskräfteüberlassern (-1,3 %) und in der Warenherstellung (-0,6 %) . „Ende Juli konnte die Arbeitslosigkeit im Tourismus reduziert werden“, so Sengstbratl.

Der Bestand an offenen Stellen ging um -5,3 % zurück. Besonders betroffen waren der Tourismus (-42 Stellen) , die Warenherstellung (-37) und die öffentliche Verwaltung (-18) . Die meisten offenen Stellen gab es dennoch weiterhin im Handel (268) , Tourismus (216) und Bau (208) .

Zudem klafft am burgenländischen Arbeitsmarkt weiterhin eine Lehrstellenlücke: 260 Lehrstellensuchende standen im Juli nur 176 sofort verfügbaren offenen Lehrstellen gegenüber – jeweils ein Anstieg von +16 % zum Vorjahr.

Regionale Unterschiede deutlich sichtbar

Auch regional gibt es Unterschiede: In Oberpullendorf stieg die Arbeitslosigkeit um +8,9 %, in Eisenstadt um +4,4 %. Stabil blieb die Lage lediglich in der Region Stegersbach/Jennersdorf.