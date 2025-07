Vom Fußballplatz zur NFL-Elite: Die Karriere des Bernhard Raimann

Bevor er also zum Football griff, hielt er als linker Verteidiger die Stellung. Insgesamt spielte er gute drei Jahre – von 2009 bis 2012/13. Sein ehemaliger Fußballtrainer Thomas Oberberger kann sich noch gut an die Zeit erinnern: „Er war schon immer größer als die anderen. Schlaksig und groß. Aber er hatte ein gutes Gefühl für den Ball und war schnell, sehr schnell.“

Für die Oberstufe wechselte Raimann aufs Ballsportgymnasium nach Wien, was der Grund für sein Fußball-Aus war. In Wien kam er zum ersten Mal mit American Football in Kontakt. Bei den Vienna Vikings in Simmering setzte sich Raimann zum ersten Mal einen Football-Helm auf. Zwischenzeitlich spielte er im Zuge eines Austauschprogramms auch ein Jahr auf einer US-Highschool in Michigan.

"Wenn es einer bis in die NFL schafft, dann er"

Für Christoph Kellner, ehemaliger Vikings-Kapitän und Mannschaftskollege von Raimann, ist der Erfolg des Burgenländers keine große Überraschung. „Das klingt zwar klischeehaft, aber mir war schon früh klar: Wenn es einer bis in die NFL schaffen kann, dann er. Nicht nur wegen seiner extremen Arbeitsmoral, sondern weil er einfach etwas zwischen den Ohren hat.“