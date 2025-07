Bernhard Raimann: 100 Millionen für einen Burgenländer

Geboren in Steinbrunn, beginnt Raimann seine Football-Karriere im Alter von 14 Jahren bei den Vienna Vikings . Damals war der mittlerweile 1,98m große und 137kg schwere Hüne noch etwas schmächtiger gebaut und als Wide Receiver fürs Passrouten-Laufen und Bälle-Fangen zuständig. 2015/16 besuchte er im Rahmen eines Austauschprogramms die Delton-Kellogg High School in Michigan und zog dort die Aufmerksamkeit von College-Scouts auf sich. Nachdem Raimann am Ballsportgymnasium Wien maturierte und seinen Wehrdienst absolvierte, zog er längerfristig in die USA und begann 2018 seine College-Karriere bei der Central Michigan University . Dort war er zunächst als Tight End aktiv, einer Hybrid-Position zwischen Wide Receiver und Offensive Lineman .

Vor der Saison 2020 wurde Raimann zum Offensive Tackle umfunktioniert, wofür er in der Saisonvorbereitung über 20 Kilogramm an Körpergewicht zunehmen musste. Auf seiner neuen Position, lag Raimanns Aufgabenbereich nunmehr im Blocken von Verteidigern und Beschützen des Quarterbacks. In allen sechs Spielen der COVID-verkürzten Saison stand er in der Startelf und ließ keinen einzigen Quarterback-Sack zu. Raimann profitierte vom Positionswechsel, etablierte sich rasch als einer der besten Offensive Tackles der College-Liga. 2021 wurde er ins All-Star Team der Mid-American Conference gewählt, ehe er sich zum NFL-Draft 2022 anmeldete. Dort wählten ihn die Indianapolis Colts in der dritten Runde als 77. Spieler des Auswahlverfahrens.