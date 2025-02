Bernhard Raimann: NFL-Star aus Steinbrunn wird Papa

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Bernhard Raimann überzeugte in der NFL-Saison mit starken Leistungen als Offensive Tackle bei den Indianapolis Colts.

Verletzungen und das schwache Passspiel des Quarterbacks beeinträchtigten die Saison, dennoch sieht Raimann Potenzial für die Zukunft.

Neben seiner sportlichen Karriere freut sich Raimann auf die Geburt seiner Tochter und plant, viel Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Das Endspiel der National Football League (NFL) wird Bernhard Raimann am kommenden Sonntag nur als Zuschauer verfolgen. Nach der Saison, die der 27-Jährige heuer gespielt hat, stehen die Chancen aber nicht schlecht, dass er selbst einmal im „Super Bowl“ mitmischen kann.

Der gebürtige Steinbrunner überzeugte einmal mehr mit Top-Leistungen mit den Indianapolis Colts. Raimann spielt in der Position des Offensive Tackles. Dessen Hauptaufgabe besteht darin, das gegnerische Team vom Spielmacher, dem Quarterback, fernzuhalten. Die körperlichen Voraussetzungen erfüllt Raimann mit einer Größe von zwei Metern und etwa 145 Kilogramm Kampfgewicht.

Achtbester von 141 Er beweist aber auch technische Finesse: In der abgelaufenen Saison war der 27-Jährige laut Statistik der achtbeste von insgesamt 141 Offensive Tackles in der Liga. Seinem Team fehlten am Ende zwei Siege für den Einzug in die Postseason, die K.O.-Phase der NFL. Die Colts haben in Summe acht Mal gewonnen und neun Mal verloren. „Als Team und persönlich war es extrem frustrierend“, zieht Raimann im Gespräch mit der APA Bilanz über seine dritte Saison in der höchsten Spielklasse des American Football.

Verletzungen als Routine Drei der 17 Saisonspiele verpasste der 27-Jährige aufgrund einer Knieverletzung und einer Gehirnerschütterung. Im harten Kontaktsport Football sind Verletzungen kaum zu vermeiden: „Das ist Teil des Berufes und gehört leider zum Sport. Es ist ein Risiko, das man eingehen muss“, sagt Raimann. Zum Schutz vor einer weiteren Gehirnerschütterung hat der 27-Jährige die letzten Matches mit einem gepolsterten Helm gespielt.

Vor allem die Niederlage (33:45) gegen das schwächste Team der Liga zu diesem Zeitpunkt, die New York Giants, habe geschmerzt: „Das war natürlich etwas, was nicht passieren darf. Ich glaube, dass wir uns diese Saison in vielen Fällen selbst in den Hintern gebissen haben“.

Bei den Indianapolis Colts ist heuer insbesondere Quarterback Anthony Richardson mit schwachem Passspiel negativ aufgefallen. Raimann glaubt aber daran, dass es in der nächsten Saison besser laufen wird: „Wir haben auf jeden Fall das Potenzial, wir waren knapp dran. Alles, was man jetzt machen kann, ist von den Fehlern zu lernen und sich jeden Tag auf die nächste Saison vorzubereiten“.

3,5 Millionen Dollar Jahresgehalt Trösten kann sich Bernhard Raimann mit dem Wissen, einer der derzeit am besten verdienenden Burgenländer zu sein. Im bevorstehenden vierten und letzten Jahr seines „Rookie“-Vertrags mit den Indianapolis Colts ist ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Dollar (umgerechnet 3,36 Mio. Euro) vorgesehen. Angesichts seiner starken Leistungen könnte Raimann mit einem neuen Vertrag in die Gehaltsklasse von David Alaba aufsteigen – der bei Real Madrid derzeit 22,5 Millionen Euro pro Jahr verdient.

Vaterfreuden Bis zum Start der nächsten Football-Saison im September 2025 hat Raimann aber andere Prioritäten: Er und seine amerikanische Frau Calli erwarten ihr erstes Kind.

„Jetzt ist einmal alles im Babyfokus“, freut sich Bernhard Raimann auf die bevorstehende Geburt seiner Tochter im Februar. Bis das Intensivtraining am Footballfeld wieder beginnt, möchte der Jungvater möglichst viel Zeit zu Hause verbringen.

Stationen von Raimanns Karriere Der aus Steinbrunn im Bezirk Eisenstadt Umgebung stammende Bernhard Raimann (geboren am 23. September 1997) begann seine Football-Karriere im Alter von 14 Jahren als Wide Receiver beim Nachwuchs der Vienna Vikings. Er blieb bis 2017 Teil des Teams und spielte mehrmals in der österreichischen U-19 Football-Nationalmannschaft.

2015/’16 verbrachte Raimann ein Auslandsjahr in den USA, wo er Highschool Football in Delton, Michigan spielte. Nachdem er in Wien seine Matura abgelegt und seinen Wehrdienst absolviert hatte, wurde ihm ein Stipendium ab der Central Michigan University angeboten.

Ab 2018 spielte Bernhard Raimann Coole Football mit den Central Michigan Chippewas in der Position Tight End. Im Jahr 2022 wurde er im Auswahlverfahren für neue Spieler in der National Football League, dem sogenannten NFL Draft, von den Indianapolis Colts ausgewählt. Seither hat er 45 Spiele in der höchsten Spielklasse des American Football absolviert.

Nur drei andere Österreicher haben bisher in der NFL gespielt: Toni Fritsch, Toni Linhart und Raimund Wersching.