Auszeit mit Alpakas: "Wer sie streicheln will, muss gechillt sein"

"Zu fressen bekommen sie Heu und Gras aus der eigenen Bio-Landwirtschaft, ergänzt durch Mineralien", so die Tierliebhaberin, die beim Streicheln von Elvis ergänzt: "Die Erwachsenen wurden im Juni geschoren, um sie vor der Sommerhitze zu schützen. Die Wolle lassen wir in Österreich verarbeiten."

Auch Wanderungen bietet Bianca Pomper an. "Das ist ein Spaziergang mit den Tieren quer durch die Natur. Total beruhigend. Für Jung und Alt. Dabei ist immer wieder zu beobachten, wie hyperaktive Menschen durch den Kontakt zu meinen Alpakas runterkommen. Weil sie rasch merken, dass die Tiere bei stressigen Situationen flüchten oder sich zurückziehen. Wer sie streicheln will, muss eben gechillt sein."

Natürlich gibt es auch bei den zahmen Alpakas Verhaltensregeln, die man besser befolgen sollte. Denn wer sie ärgert, sie an Stellen angreift, wo man das nicht machen sollte, oder aber den Tieren das Futter wegnimmt, dem droht ein "Denkzettel". "Das ist zwar selten, aber wer es im negativen Sinne übertreibt, der kann schon mal bespuckt werden."

Gemeinsam mit allen Tieren feiert die engagierte Burgenländerin am 9. August ihr 3. Hoffest. Ab 10 Uhr gibt es für Kinder verschiedene Spielaktivitäten wie Hüpfburg, Basteltisch und Kinderschminken. Auf Erwachsene warten eine Uhudler- und eine Kaffeebar. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt. Umrahmt wird das Fest ab 16 Uhr mit Live-Musik. Der Eintritt ins "Uhudlerland-Alpakas, Biohof Pomper" in der Waldgasse 9 in Neuberg ist gratis.

Ein Date mit Alpakas

Reservierungen für Aktivitäten mit den Tieren sowie weitere Informationen gibt es unter uhudlerland-alpakas.at. Gebucht werden kann übrigens auch ein Alpaka-Picknick, als naturbezogener Ausflug für Familien oder aber als romantisches Date für Pärchen.