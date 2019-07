Anstellung pflegender Angehöriger stößt bisher auf wenig Interesse

Dass ein zentrales Vorhaben des roten Landeshauptmannes im Zentrum oppositioneller Kritik steht, überrascht nicht. Den Pflegeplan der Landesregierung mit der Anstellung pflegender Angehöriger (monatlich maximal 1.700 Euro netto; Anm.) als Eckpfeiler hat ÖVP-Chef Thomas Steiner mehrfach in Bausch und Bogen abgelehnt. Am Montag – zeitgleich mit einem Burgenland-Besuch von SPÖ-Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner im Zeichen der Pflege – präzisierte der türkise Parteichef seine Vorbehalte gegen das „sogenannte Pflegekonzept“ der Koalition, das bereits am 1. Oktober in Kraft treten soll.

Überrascht hat, dass der ÖVP-Chef die rote Arbeiterkammer als „Kronzeugin“ für sein Urteil nannte, das von LH Hans Peter Doskozil und Soziallandesrat Christian Illedits ( SPÖ) präsentierte Pflegemodell sei „gescheitert, bevor es begonnen wurde“. Die AK-Stellungnahme zur geplanten Novelle des Sozialhilfegesetzes, das den legistischen Rahmen für pflegende Angehörige bildet, ist für Steiner im Kern „deckungsgleich“ mit türkiser Kritik am SPÖ-FPÖ-Plan.