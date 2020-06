Anrainer können aufatmen

Rund drei Wochen bot sich für Ernestine Haller-Kiss, wenn sie aus den Fenstern ihres Einfamilienhauses in der Rot-Kreuz-Gasse in Neusiedl schaute, dasselbe Bild: Ein Lkw nach dem anderen rollte vorbei, die Gasse war zugeparkt. "Einmal konnte ich nicht einmal aus meiner Einfahrt rausfahren", erzählt Haller-Kiss.

Grund dafür war die Einführung der Abgasplakette in Wien und NÖ. Nur mit dieser Kennzeichnung dürfen dort seit 1. Jänner Lkw fahren. Verantwortlich für das Chaos in der Ortseinfahrt von Neusiedl war aber, dass die Abgasplakette nicht direkt an den Autobahnen, in den ÖAMTC-Grenzstationen in Kittsee und Nickelsdorf, sondern unter anderem nur beim ÖAMTC-Stützpunkt in Neusiedl erhältlich war ( der KURIER berichtete).