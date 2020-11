Anonyme Schreiben fordern Rücktritt des Vizebürgermeisters

Zwei Unternehmer, die beim Bau des Bauhofs involviert waren, fordern in einem anonymen Schreiben von Bürgermeister Reinhard Deutsch den Rücktritt des Vizebürgermeisters Josef Feitl. „Beschwerden und Ausraster“ bei Gemeinderatssitzungen, am Sportplatz und in Gasthäusern des Vize seien untragbar. Sie würden sich erst jetzt etwas sagen trauen, da der Bau fertiggestellt ist. Außerdem schreiben die beiden, dass sie seinerzeit vom Vize gedrängt und teilweise gezwungen wurden, Sponsortätigkeit beim USV Jennersdorf zu übernehmen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen damit an die Öffentlichkeit (Medien und alle Fraktionen im Gemeinderat) oder Herr Feilt (sic.) tritt als Vizebürgermeister und als Gemeinderat zurück. Eine Woche gaben die Verfasser dem Bürgermeister von der Liste JES, sonst würden sie eidesstattlich erklären, was Sache ist.

Nun ist die Gemeinde den Verfassern zuvorgekommen und mit dem Brief an die Öffentlichkeit gegangen. „Der Ursprung ist für uns leicht erkennbar, auch wenn der Verfasser zu feig ist, sich zu deklarieren“, sagt Deutsch.