Nach 30 Jahren: Generationenwechsel bei den Renommierten Weingütern

Bei den Renommierten Weingütern Burgenland hat es einen Wechsel an der Spitze gegeben: Andi Kollwentz übernimmt die Funktion des Präsidenten von Kurt Feiler, der nach neun Jahren zurücktritt. Kollwentz wurde Mitte März in der Generalversammlung einstimmig gewählt. „Als neuer Präsident der Renommierten Weingüter Burgenland übernehme ich die Funktion von Kurt Feiler und werde in seinem Sinne und im Auftrag der Renommierten Weingüter Burgenland zukünftig dem Verein vorstehen“, erklärte Kollwentz.

Bereits sein Vater, Rotweinpionier Anton Kollwentz, war Mitbegründer und erster Präsident der Winzergruppe. Rund 30 Jahre später folgt ihm Andi Kollwentz in dieser Funktion nach. Er bewirtschaftet das Traditionsweingut in Großhöflein in elfter Generation und übernahm 1993 die Kelleragenden. Seit 2004 führt er den Betrieb gemeinsam mit seiner Frau Heidi, mit den Töchtern Christina, Eva Maria und Barbara ist bereits die zwölfte Generation eingebunden. Die Renommierten Weingüter Burgenland verstehen sich als Zusammenschluss von Winzerinnen und Winzern, die auf naturnahen Weinbau, Vielfalt, Handwerk und Individualität setzen. Seit der Gründung 1995 verfolgt die Gruppe das Ziel, den Austausch zu fördern sowie das Ansehen des burgenländischen Weins im In- und Ausland zu stärken.