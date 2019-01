AMS rechnet mit 1400 neuen Jobs im heurigen Jahr

Auch die weiteren Prognosen für 2019 sind laut den Experten des AMS erfreulich: Die Arbeitslosigkeit dürfte um weitere 300 Personen sinken, insgesamt wird im Jahresschnitt mit 105.900 Beschäftigten, 8500 Arbeitslosen und einer Arbeitslosenquote von 7,4 Prozent gerechnet. Sorgen bereitet dem AMS der Mangel an Fachkräften. Die aktuelle Situation sei bereits eine „Wachstumsbremse“ für die heimischen Unternehmen, sagt Breithofer: „Die Betriebe haben zusehends Probleme, qualifiziertes Personal einzustellen. Gemeinsam mit Unternehmen wollen wir 2019 geeignete arbeits- oder lehrstellensuchende Personen für die dringend notwendige Fachkräfteausbildung gewinnen.“

Ein aktuelles Beispiel dafür seien die Lehrlingscastings, die in den kommenden Wochen gemeinsam von Wirtschaftskammer, Land und AMS in allen Landesteilen veranstaltet werden und interessierte Lehrlinge sowie Lehrbetriebe zusammenbringen sollen. Das AMS im Burgenland fungiert dabei als Schnittstelle zwischen arbeitssuchenden Menschen und Betrieben. Im Vorjahr wurden insgesamt 106.000 Vermittlungsvorschläge an vorgemerkte Personen ausgegeben. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf die überregionale Vermittlung im Tourismus gelegt – mit Erfolg. In keinem anderen Bundesland war die Vermittlungsquote im Tourismus so hoch wie im Burgenland.