"America ist waiting": Mr. Jones sind Sieger des Bandwettbewerbs

"Pläne haben wir große", verrät Lukas Daniel, Sänger von Mr. Jones nach dem Sieg des Bandwettbewerbs " America is waiting". Die junge Band aus dem Südburgenland kann den Sieg noch gar nicht richtig fassen. Obwohl erst Anfang 2014 gegründet, stehen sie nun schon auf dem Siegerpodest des größten Bandwettbewerbs des Burgenlandes.

Musik liegt den fünf Südburgenländern sozusagen im Blut. "Ich habe schon als Kind viel gesunden und bereits mit 15 Jahren die erste Band gegründet", erzählt Daniel. Der 29-jährige Stinatzer unterrichtet heute Musik an einer Wiener Volksschule. Auch die anderen Bandmitglieder haben ihr Hobby sozusagen zum Beruf gemacht: Gitarrist Christian Horvatits aus Stinatz studiert Jazz und Popgitarre und arbeitet nebenbei als Musiklehrer, der aus Jabing stammende Keyboarder Thomas Baldasti hat Musikwissenschaften studiert und arbeitet heute an einer Volksschule in Wien. Drumer Niklas Schmidt aus Heiligenbrunn studiert Posaune und Schlagzeug und Bassist Thomas Traint aus Aspang studiert am Konservatorium in Eisenstadt Bass.

Auf den Bandnamen "Mr. Jones" sind sie durch Zufall gekommen. "Als wir eines Tages alle zusammengesessen sind, ist im Hintergrund ’Mr. Jones’ von den Counting Crows gelaufen. Zum Scherz habe ich dann gesagt, dass das ein guter Name wäre. Und tatsächlich waren alle damit einverstanden", sagt Sänger Daniel.

Um sich einem breiteren Publikum zu präsentieren und burgenlandweit auf sich aufmerksam zu machen, sind Mr. Jones schließlich auf die Idee gekommen, bei " America is waiting" mitzumachen. "Bühnenerfahrung zu sammeln ist spitze und sich einer Jury zu stellen war auch ein ausschlaggebender Punkt, da wir wissen wollten, wie wir beim Publikum ankommen", erklärt der Sänger.