Am Friedhof: Hund und Herrl – auf ewig vereint

Tote Tiere sind laut dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz „aus seuchenhygienischen Gründen entsorgungspflichtig“. Die Eigentümerin oder der Eigentümer ist verpflichtet, tote Tiere an eine zugelassene Einrichtung wie etwa die Sammelstellen in den Gemeinden, die Tierkörperbeseitigung, den Tierfriedhof oder an ein Heimtierkrematorium zu übergeben.

Das Vergraben eines einzelnen Haustieres – wie einem Hunde, einer Katze oder einem Kleintier ist auf dem eigenen Grund des Tierhalters gestattet, „sofern es sich nicht um ein seuchenverdächtiges Tier“ handelt.