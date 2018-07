Alte Technik als große Leidenschaft

Die Sammlung wird ein Mal im Jahr beim Dreschkirtag im Echt-Betrieb gezeigt (siehe Zusatzbericht, Anm.). Trotz der Anzahl an Maschinen ist Lindau immer auf der Suche nach größeren und älteren Traktoren „oder ausgefalleneren Sachen“, wie der Sammler erklärt. Mittlerweile sei er gut vernetzt mit Sammlern in Deutschland, den Niederlanden oder Frankreich. Sein neuestes Stück ist ein Traktor mit Baujahr 1929, den er in Frankreich gekauft hat. „Dort hat jemand seine Sammlung auf noch ältere Modelle umgestellt“, sagt Lindau. Diesen Traktor gebe es in Österreich nur drei Mal, seit Dezember arbeite er an der Renovierung. Umso älter desto begehrter sind die Landmaschinen. „Wenn ein anderer glaubt, die Maschine kann man nicht mehr herrichten – so etwas hat mich noch nie abgeschreckt“, sagt Lindau.