Alte Mauern mit Garten und Kramuri

„Von den Hochzeiten sind wir zu den Gartentagen gekommen“, sagt Keil. Diese Messe fand heuer bereits zum dritten Mal statt und lockte mehr als 4000 Besucher an. „Da wir sehr viele Anfragen von Ausstellern hatten, ist unsere zweite Messe entstanden“, schildert die Veranstalterin. „Kramuri“ fasst die Ausrichtung zusammen, es gibt Kunsthandwerk und viele andere „spannende Sachen“, heuer findet die Messe Ende September statt. Davor wird es noch musikalisch im „Gemüsegarten“, der etwa einen Hektar groß ist. „Where have all the flowers gone“ ist das Motto des Hippiefests mit Lagerfeuer und Musik aus den 60-ern.

An einer dritten Messe wird im Moment gebastelt, der Arbeitstitel lautet „Geh’ ma ausse“, der Schwerpunkt soll auf Outdooraktivitäten wie Reiten, Wandern, Jagen oder Fischen liegen.

„Die Idee hinter unseren Messen und auch dem Buschenschank ist es, den Besuchern heimische Produkte schmackhaft zu machen“, sagt Keil. Es gebe so viele Spitzenwinzer, Gastronomen und Top-Betriebe, „da sind wir zu wenig stolz drauf“, meint die Schlossherrin. Wie sich die Angebote im und rund ums Schloss Stück für Stück ergeben haben, so werden die alten Gemäuer Stück für Stück auf Vordermann gebracht. „Nach 500 Jahren im Familienbesitz, gibt man das nicht auf“, sagt Keil. Und auch die nächsten 55 Fenster des Schlosses werden sicher noch erneuert.