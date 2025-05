Als die Kroaten ins Burgenland gekommen sind

Anlässlich des 450. Jahrestages der Ankunft kroatischer Siedler in Neudorf wollten der örtliche Museums- und Kulturverein (MUK) und die Gemeinde bereits im Jahr 2020 das Jubiläum feiern. Die Corona-Pandemie hat das verhindert, zwei Jahre später fand aber ein Symposium statt, dessen Erträge Eingang in „450 Ljet“ gefunden haben.

Alle „Gefechtsmärsche, aber auch Handelsfahrzeuge“ führten an der Ansiedlung vorbei, schreibt der Historiker und Sprachwissenschaftler Nikola Bencsics im eben erschienenen Band „450 Ljet – Kroaten und Kroatinnen in Neudorf“ .

Herausgeber und Initiator ist Petar Tyran , ein gebürtiger Neudorfer. Präsentiert wird das zweisprachige Werk am kommenden Freitag (9. Mai) um 18 Uhr in der Veranstaltungshalle Neudorf . Erhältlich ist das Buch am Gemeindeamt und beim MUK.

Roman Kriszt etwa wirft einen Blick auf ein bisher kaum beachtetes Phänomen: In den Jahren nach der zweiten Türkenbelagerung 1683 kam es zur Zuwanderung in burgenlandkroatische Gemeinden aus dem Gebiet des heutigen Slowenien, meist aus Krain .

Nachweisen lässt sich das anhand von Einträgen in Tauf-, Trauungs- und Sterbebüchern. 25 Orte im Burgenland, aber auch in Niederösterreich, der Slowakei und in Ungarn konnten bisher ausfindig gemacht werden. Im Burgenland sind die südlichsten Fundstellen in Sigless und Krensdorf im Bezirk Mattersburg.

Sichtbarkeit der Sprache

Gerhard Neweklowsky, Doyen der Slawistik und Mitglied mehrerer Wissenschaftsakademien, beleuchtet den „kroatischen Dialekt des nördlichen Burgenlandes“.