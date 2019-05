Alle Daten zur Kriminalstatistik: So sicher ist das Burgenland

Rückgang in allen Bezirken

In beinahe allen Bezirken habe man 2018 einen Rückgang der Anzeigen verzeichnen können, betonte Ernst Schuch, Leiter des Landeskriminalamtes Burgenland, bei der Präsentation der Kriminalstatistik. Der „am meisten belastete Bezirk“ sei weiterhin Neusiedl am See. Auch dort gab es aber einen Rückgang um 457 Delikte auf 3.014 Straftaten.

Verbesserungspotenzial ortete Schuch bei der Cyberkriminalität. „Es gab eine massive Steigerung in den letzten zehn Jahren um rund 400 Delikte“, betonte er. 477 Mal wurden im vergangenen Jahr Straftaten im Internet angezeigt, die häufigsten sind laut Schuch Erpressungsmails, der Neffen- oder Nichtentrick und Betrug bei Bestellungen. Positiv sieht er die Aufklärungsquote, die bei 47 Prozent liege. „Das ist für Internetkriminalität relativ hoch“, sagte er.