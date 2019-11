Alkoholisierter Lenker überschlug sich mit seinem Pkw

Ein 63-jähriger verletzter Lenker, eine gesperrte Straße für eine Stunde und 3 Feuerwehren mit 22 Mitgliedern im Einsatz - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der L213 bei Leithaprodersdorf von Mittwochnachmittag.

Der Lenker war auf seiner Fahrt rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte zwei Straßenleitpflöcke touchiert. Dann verfing sich die Front des Fahrzeuges an der Böschung eines in die L213 mündenden Feldweges, worauf der PKW in die Luft geschleudert wurde und schließlich auf dem Dach zu liegen kam.