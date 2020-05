Albanien: "Fruchtbar für Investitionen"

Touristisch gesehen hat Albanien nicht viel zu bieten. Noch nicht. Das sogenannte Land am Rande Europas verfügt über eine 400 Kilometer lange Küste - mit nahezu unberührten Stränden. Nur zehn Prozent davon sind erschlossen. Das Potenzial ist also vorhanden.



Bei der Ansiedlung von österreichischen Unternehmen will auch die Raiffeisenlandesbank Burgenland mitmischen und potenziellen Interessenten ihr Netzwerk zur Verfügung stellen. "Wir können Investoren wertvolle Tipps über die lokalen Märkte geben und ein professionelles Service an Bankdienstleistungen anbieten", sagt Generaldirektor Julius Marhold, der in Albanien für burgenländische Unternehmen große Chancen sieht.



Albanien ist fürs Burgenland aber noch ein unbekanntes Land, weiß Harald Schermann von der burgenländischen Wirtschaftskammer. Unger Stahlbau und Leier International hätten vor Jahren probiert dort Fuß zu fassen, "aber wahrscheinlich war es noch zu früh", sagt Schermann.



Obwohl Albanien immer noch zu den ärmsten Ländern Europas zählt, hat sich die Lage verbessert. Das Balkanland hat selbst in den Krisenjahren 2009 und 2010 ein positives Wirtschaftswachstum verzeichnet. Regierung und Bevölkerung seien sehr ausländerfreundlich, "man weiß, dass das Land ausländisches Kapital braucht", sagt Marhold.