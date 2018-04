Alarmfahndung nach vermeintlichen Bankräubern

Mittwochvormittag parkte ein Auto mit zwei Insassen im Hinterhof der Raiffeisen Filiale in Deutsch Schützen, Bezirk Oberwart. Zwei Mitarbeiterinnen hatten beobachtet, wie sich die beiden Männer schwarze Sturmhauben aufsetzten. "Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Hermann Krutzler war ebenfalls in der Bank, er wollte die Insassen zur Rede stellen. Da flüchteten die beiden in ihrem roten Auto, mit angeblich ukrainischen Kennzeichen", wie Bürgermeister Franz Wachter im KURIER-Gespräch erklärt.

Auch die Polizei bestätigt den Vorfall. "Es dürfte sich um Vorbereitungshandlungen für einen Überfall gehandelt haben", erklärt eine Polizeisprecherin. Masken und Handschuhe hätten die mutmaßlichen Räuber bereits getragen. Die Polizei löste sofort eine Alarmfahndung nach den mutmaßlichen Räuberduo aus. Die Mitarbeiterinnen und der Altbürgermeister wurden am Vormittag noch zu dem Vorfall befragt.

Erst vor Kurzem kam es in Parndorf zu einem ähnlichen Fall, ein 29-jähriger Passant verhinderte dort einen geplanten Raubüberfall. Zwei Slowaken hatten ihre Gesichter mit einer Kapuze, Sonnenbrille und einem Schal verdeckt. Der 29-Jährige hat sofort an einen Überfall gedacht und die beiden Männer zunächst beobachtet. „Das Verhalten war einfach auffällig. Also habe ich die Polizei angerufen und gesagt, dass da wahrscheinlich ein Überfall geplant ist.“ Die Intention war richtig. Als die Beamten die beiden Verdächtigen durchsuchten, fanden sie in ihrem Rucksack eine Softgun. Sie zeigten sich geständig, einen Raubüberfall geplant zu haben. Das Duo wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht