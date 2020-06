Akrobatischer Krimineller verhaftet

Die Einbrüche waren immer sportliche Höchstleistungen", erklärt ein Ermittler von der Landeskriminalamts-Außenstelle Oberwart. Kletterpartien an der Fassade des Einkaufszentrums Oberwart oder das Abseilen durch Glaskuppeln in Geschäfte gehörten zum Geschäft eines Einbrecherduos. Mit der Verhaftung eines 44-jährigen Rumänen sind die Ermittlungen nun abgeschlossen. Er und sein Landsmann sollen rund eine Million Euro erbeutet haben. Der 51-jährige Haupttäter ist tot, sein 44-jähriger Komplize sitzt in der Justizanstalt Wiener Neustadt.

Im Dezember des Vorjahres wurde ein 51-jähriger Rumäne auf frischer Tat ertappt, als er sich durch eine Glaskuppel in eine Media- Markt-Filiale in St. Pölten abseilte. Dort wartete schon die Polizei, weil der Ladendetektiv zuvor das Seil auf dem Dach entdeckt hatte.

"Zuerst wollte der Mann nicht mit uns reden, dann zeigte er sich geständig", erklärt ein Polizist. 13 Einbrüche im Burgenland, in Wien, der Steiermark sowie in Nieder- und Oberösterreich gehen auf das Konto des Mannes, auch seinen Kumpanen, einen 44-Jährigen Rumänen verpfiff er. "Der 51-Jährige hat sich nach dem Geständnis in seiner Zelle erhängt", sagt der Ermittler.

Bei einer Hausdurchsuchung an der Adresse des 44-jährigen Mittäters konnte die Polizei nun Einbruchsutensilien und Beute sicherstellen.