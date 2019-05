AK will digitale Kompetenz von Arbeitnehmern fördern

Rund 3,5 Millionen Euro stellt die Arbeiterkammer (AK) Burgenland binnen fünf Jahren für Projekte zur „ Digitalisierungsoffensive“ bereit. Eines wurde am Freitag in Eisenstadt vorgestellt: Mit Interviews und Onlinebefragungen in 15 Betrieben sollen das bestehende Ausmaß der Digitalisierung und der Qualifizierungsbedarf für Mitarbeiter erhoben und darauf aufbauend Bildungsprogramme entwickelt werden.