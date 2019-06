Àgnes Ottrubay sammelt Schultaschen für Kinder

Ágnes Ottrubay will etwas zurückgeben

Selbst ist Ágnes Ottrubay in Budapest aufgewachsen, zwar nicht in Armut, wie sie in einem ihrer seltenen Interviews dem Magazin Die Burgenländerin verriet, allerdings in einem Bezirk, wo viele benachteiligte Kinder lebten. Dadurch habe sie deren Situation miterlebt und wolle deshalb heute, wo es ihr gut gehe, etwas zurückgeben.

Mit dem Verein VisFontis werden Partner aus Ländern wie Rumänien, Serbien, Ungarn oder Österreich unterstützt, die sich mit benachteiligten Kindern vor Ort beschäftigen.