Ärztemangel im Burgenland: Dialyse bis weit nach Mitternacht

Die zur Verfügung stehenden Kapazitäten seien für den Einzugsbereich „einfach zu gering,“ so Maurer. „Im Burgenland ist es weniger das Thema der Finanzierung durch die Krankenkassen. Es hängt an den beantragten, aber bis dato nicht bewilligten Kapazitätserweiterungen“. Das sieht Christian Moder, Direktor der Gesundheitskasse Burgenland, ähnlich. „Dass die Finanzierung der Dialyseplätze durch die Kassen mangelhaft wäre, ist schlicht und einfach falsch. Schon deshalb, weil das im Burgenland in die Agenden des Landes fällt“, betont er. Zusätzlich zum steigenden Bedarf bestehe das Problem, dass im Dialysezentrum Frauenkirchen zwar Plätze verfügbar wären, diese aber nicht genutzt werden könnten, weil es an Fachärzten fehle. „Auch hier ist das Land gefordert“, sagt Moder.

Im Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist man sich des Problems bewusst. Schon seit zwei Monaten führe man Gespräche mit Nephrologen, um die vorhandenen Plätze in Frauenkirchen besetzen zu können. Nun hätten sich Interessenten gefunden, die ab 1. April ihre Tätigkeit aufnehmen könnten.

Zumindest Hoffnung gibt es also für die leidgeplagten Dialysepatienten.