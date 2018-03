Land will sich an früherem Primar schadlos halten

Die Ärztekammer Burgenland ist alarmiert: In einem Rundschreiben „an alle angestellten Ärzte der Akutkrankenanstalten“ , das dem KURIER am Karfreitag anonym zugegangen ist, wird den rund 500 Spitalsärzten „dringlich“ der Abschluss einer Haftpflichtversicherung angeraten. Anlass für die vorösterliche Aufregung: Das Land hat im Zusammenhang mit einem Fall aus dem Jahr 1990 eine Regressklage nach dem Dienstnehmer-Haftpflichtgesetz gegen einen ehemaligen Primarius des Krankenhauses Oberpullendorf eingebracht.

Die Standesvertretung fürchtet, das könnte Schule machen und dazu führen, „dass sich Kollegen überlegen werden, ob sie ihre ärztliche Tätigkeit überhaupt im Burgenland aufnehmen sollen“ . Die landeseigene Krankenanstaltengesellschaft (Krages), die damals noch nicht existierte, will allen Ärzten in den nächsten Tagen ihre Sicht der Dinge darlegen und dabei vor allem auf den konkreten Fall hinweisen.

Welcher konkrete Fall? Der Gynäkologe Wolf Jaskulski, einer der Wegbereiter der sanften Geburt, wurde im Juni 1993 am Landesgericht Eisenstadt wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen und einer fahrlässigen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt – auch zwei Hebammen mussten eine Geldbuße leisten. Unter Jaskulskis Leitung war es in der gynäkologischen Abteilung des Oberpullendorfer Spitals zu Geburtskomplikationen gekommen. Im Prozess hatte ein Sachverständiger von der großen Arbeitsbelastung Jaskulskis gesprochen, der Arzt selbst verweist darauf, die Komplikationsrate in Oberpullendorf sei unter dem Bundesschnitt gelegen.