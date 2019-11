Advent im Burgenland: Stille Zeit wird mancherorts laut

An zwei Wochenenden – von 6. bis 8. und von 13. bis 15. Dezember – wird es in Eisenstadt dann auch in den Prunkräumen und im Innenhof von Schloss Esterhazy weihnachtlich. Beim von den Esterhazy Betrieben veranstalteten Adventmarkt bieten 50 Aussteller Kunsthandwerk. Für junge Gäste wird am 6. Dezember um 16 Uhr der Nikolo einen Besuch abstatten.

Die Esterhazy Betriebe veranstalten außerdem von 29. November bis 1. Dezember einen Adventmarkt auf Burg Forchtenstein sowie von 6. bis 8. Dezember im Schloss Lackenbach. Im Mittelburgenland wird unter anderem am ersten Adventwochenende im Schloss Kobersdorf Advent gefeiert.