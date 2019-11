act4energy in Stegersbach: Baustart fürs Kompetenzzentrum

E-Fahrzeug parken und an einer Straßenlaterne laden, mobile Klein-Fotovoltaikanlagen ohne Genehmigungspflicht einfach an die Steckdose hängen, die überschüssige Solarenergie des Sommers in lokalen Wasserstoffspeichern für den Winter aufheben – das klingt nach Energiezukunft und genau die wird im südlichen Burgenland derzeit geprobt.