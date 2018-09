Abzocke oder Verkehrssicherheit: 70er-Beschränkung regt auf

Seit auf einem Teilstück der Landesstraße L205 zwischen Weiden am See und Podersdorf eine 70er-Beschränkung gelte, würden Autofahrer „abgezockt“, ereiferte sich der zweite Landtagspräsident Rudolf Strommer ( ÖVP) vergangenen Donnerstag in der Fragestunde. Nach der Verordnung im April 2017 seien allein in den vier Monaten danach 8800 Anzeigen an Autofahrer und Biker ergangen und Strafen von 810.000 Euro verhängt worden, wusste der Seewinkler Mandatar aus seiner Akteneinsicht. Zum Handkuss kämen in erster Linie Pendler aus Podersdorf, Illmitz, Apetlon und Pamhagen sowie Urlaubsgäste. Wie hoch die Strafsumme mittlerweile ist, konnte die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl/See am Dienstag nicht sagen.