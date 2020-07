Abwanderung: Wochentags nur mehr Pensionisten

Wenn ich von den Heiligenbrunnern leben müsste, dann hätte ich schon lange zugesperrt", sagt Helmut Krutzler, Hotelbetreiber und Wirt in Heiligenbrunn. Denn ins Wirtshaus geht hier fast niemand mehr. "Das ist vorbei", sagt Krutzler, der das als gesellschaftliches Problem sieht. Die demografische Entwicklung spricht laut Statistik eine klare Sprache: Lebten 2001 noch 989 Menschen in der Großgemeinde, so sind es heute nur mehr etwa 840.

ÖVP-Bürgermeister Gerhard Schrantz will den Bevölkerungsschwund nicht Abwanderung nennen. "Wir haben mittlerweile 200 Zweitwohnsitzer. Viele müssen ihren Hauptwohnsitz in Wien haben", sagt Schrantz. Denn Parkpickerl oder Genossenschaftswohnung zwingen die Burgenländer, Wiener zu werden, auch wenn sie am Wochenende aus der Stadt flüchten.

"Wenn ich zehn Wochenenden in Mödling verbracht habe, ist das viel", sagt Erich Hackl. Er arbeitet seit 39 Jahren in Mödling, seit 2002 hat er in der Nähe seiner Firma eine Genossenschaftswohnung und da wurde aus dem Südburgenländer ein Niederösterreicher. "Für die Wohnung musste ich meinen Hauptwohnsitz dorthin verlegen", sagt Hackl, der auch in Heiligenbrunn einen Wohnsitz hat. "Das Güssinger Kennzeichen am Auto habe ich nur ungern abgegeben", sagt der Wochenpendler. Doch er versteht jeden, der wegzieht. "Ich brauche von Heiligenbrunn eine halbe Stunde bis ich bei einer Autobahnauffahrt bin. Es gibt keine höherrangigen Straßen im Bezirk", klagt Hackl.