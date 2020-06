Abschiebung droht: "Sind schon echte Rotenturmer"

Die Kinder spielen im Garten, sie sprechen Deutsch. "Sie sind schon Rotenturmer", sagt Telman Kamoew, der mit seiner Familie seit neun Jahren in der südburgenländischen Gemeinde zu Hause ist. Das sehen auch der Bürgermeister und die Freunde der achtköpfigen Familie so und hoffen, dass die Kamoews bleiben dürfen. Denn über ihnen schwebt wie ein Damoklesschwert die Abschiebung. Erinnerungen an die Familien Gjoni aus Wolfau und Avagjan aus Unterwart werden wach.